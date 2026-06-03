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Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi

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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, geçtiğimiz sezon ayrılan teknik direktör Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman ise idari kadroda görev alacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'de teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Koçak'a Alagöz Holding Iğdır FK ailesine 'hoş geldin' diyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz." denildi.

Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise kulübün idari kadrosunda görev alacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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