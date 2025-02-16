Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Bruno ve Avramovski kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar
Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Malle dk. 67), Bruno (Thuram dk. 67), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 78), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Burak Bekaroğlu dk. 69), Ali Yaşar, Avramovski
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Onur Alp Sarman, Arda Çolak, Semih Akyıldız
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Uğur Kaan Yıldız dk. 69), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Görkem Bitin dk. 56), Orhan Nahırcı (Hasan Ayaroğlu dk. 69), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Ali Dere dk. 56), Marcos Silva (Dembele dk. 69)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzhan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Bruno (dk. 36), Avramovski (dk. 52 ve 60) (Iğdır FK) - IĞDIR