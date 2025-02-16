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Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti

Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Bruno ve Avramovski kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Malle dk. 67), Bruno (Thuram dk. 67), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 78), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Burak Bekaroğlu dk. 69), Ali Yaşar, Avramovski

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Onur Alp Sarman, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Uğur Kaan Yıldız dk. 69), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Görkem Bitin dk. 56), Orhan Nahırcı (Hasan Ayaroğlu dk. 69), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Ali Dere dk. 56), Marcos Silva (Dembele dk. 69)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzhan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Bruno (dk. 36), Avramovski (dk. 52 ve 60) (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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