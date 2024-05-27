Iğdır FK, Kastamonuspor'u mağlup ederek finale yükseldi

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü