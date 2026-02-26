Iğdır FK, İstanbulspor maçına hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde son antrenmanını yaptı. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Iğdır ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde teknik çalışmayla maç hazırlığını bitirdi.
Yeşil-beyazlılar, maç için İstanbul'a hareket etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız