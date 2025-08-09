Iğdır FK, İlk Haftada Sarıyer'i 2-1 Yenerek Galibiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Iğdır FK'nın gollerini Bruno penaltıdan atarken, Sarıyer'in tek golü Dembele'den geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno

Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)

Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele ( Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç ( Sarıyer ), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası Arap Birliği'ndeki kritik hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.