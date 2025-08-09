Iğdır FK, İlk Haftada Sarıyer'i 2-1 Yenerek Galibiyetle Başladı
Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Iğdır FK'nın gollerini Bruno penaltıdan atarken, Sarıyer'in tek golü Dembele'den geldi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno
Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)
Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele ( Sarıyer )
Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç ( Sarıyer ), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)
