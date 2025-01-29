Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde antrenman yapmaya devam ediyor.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışan Iğdır temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor