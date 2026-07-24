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Iğdır FK, Ganalı Afena-Gyan'ı Transfer Etti

Iğdır FK, Ganalı Afena-Gyan'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Ganalı futbolcu Felix Afena-Gyan’ı renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Ganalı futbolcu Felix Afena-Gyan'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Iğdır FK, bu kapsamda 23 yaşındaki futbolcu Felix Afena-Gyan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Amed SF forması giyen Felix Afena-Gyan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Felix'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren Afena-Gyan, 36 maçta forma giyerken, bunların 14'üne 11'de başladı. Ganalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 5 gol, 6 asistle oynadı.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'ye dönen 23 yaşındaki futbolcu, Iğdır FK ile anlaşarak yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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