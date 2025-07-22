Iğdır FK, Erzurum'da 3. Etap Kamp Çalışmalarına Başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Takım, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde güç depolamak için antrenmanlara devam ediyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi güç depolamak isteyen Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmaları için Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.

Kente gelen Iğdır ekibi, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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