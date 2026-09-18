Haberler

Iğdır FK'dan Joti Stamatopoulos, Muğlaspor maçında son saniye golüne üzüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır FK'dan Joti Stamatopoulos, Muğlaspor maçında son saniye golüne üzüldü
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile 2-2 berabere kalan takımının son saniye golü yemesinin büyük hayal kırıklığı yarattığını açıkladı. Stamatopoulos, beraberliğin kötü olmadığını ve takımın doğru yolda olduğunu belirtti.

Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, son saniye yenilen gol nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor deplasmanında alınan beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını belirterek, "Herkes çok üst düzey bir maç seyretti. Türk futbolu adına bu çok iyi bir şey. Çok yoğun geçen, çok sert geçen bir maç izledik. İki takım da çok üst seviye futbol oynadı. Çok hızlı, süratli bir oyun oldu ve birçok pozisyona girdiler. Bu maç her sonuca açıktı. Muğlaspor olsun, biz olalım, maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik. Her iki takım için geçerli bu. Ama özellikle şunu belirtmek isterim ki böyle iyi bir maçtan sonra son saniye gol yemek gerçekten büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Öncelikle her iki takım, diğer takımı da Muğlaspor'u da kutlamam gerekiyor. Çok iyi bir performans sergilediler. Her iki takım da futbol adına çok iyi işler yaptılar. Beraberliğe gelince tabii ki beraberlikte hiç kimse hoşlanmaz, beraberliği hiç kimse sevmez. Ama bana sorarsanız şayet beraberlik, yani tarafsız olarak bakmam gerekirse iyi gibi görünüyor. Takımımız doğru yolda, ona kesinlikle inanıyorum ve sezon öncesi başlattığımız, yaptığımız hazırlıklara baktığınız zaman takımımıza çok genç oyuncular katıldı. Hemen adapte oldular ve takıma büyük katkı sağladılar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama şunu da açıkça belirtmeliyim ki Muğlaspor'un son altı maçına baktığınız zaman hiçbir mağlubiyet almadı. Bu da tesadüf değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! İşte beklenen saat
Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi

Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki detay şaşırtıcı
Özgür Özel'in Bursa yürüyüşünde ilginç an! Vatandaşla börek diyaloğu kamerada

Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!
İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi

Netanyahu kara kara düşünüyor! Orduda resmen kriz patladı
Küçükçekmece'de bina çöktü! Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar