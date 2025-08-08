Iğdır FK'da Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde futbolcular Amar Catic, Muhammed Mustafa Yıldırım ve Selim Can Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.