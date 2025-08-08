Iğdır FK'da Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon öncesinde Amar Catic, Muhammed Mustafa Yıldırım ve Selim Can Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor