Iğdır FK'da Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon öncesinde Amar Catic, Muhammed Mustafa Yıldırım ve Selim Can Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde futbolcular Amar Catic, Muhammed Mustafa Yıldırım ve Selim Can Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
