Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 2 Bodrum FK: 3
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, evinde Bodrum FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Iğdır FK'nın gollerini Bruno ve Wenderson Soares kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Stat: Iğdır

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Arif Dilmeç

Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares, Alperen Selvi (Güray Vural dk. 77), Bruno, Loshaj (Gökcan Kaya dk. 77), Ahmet Emin Engin (Fofana dk. 61), Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Tunahan Ergül dk. 61), Atakan Çankaya (Koita dk. 70), Serkan Asan

Yedekler: Alim Öztürk, Doğan Erdoğan, Özder Özcan, Taha Tepe

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 83), Omar Imeri (Brazao dk. 70), Ajeti, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk. 70), Ali Habeşoğlu (Haqi Osman dk. 90), Seferi (Alper Potuk dk. 90)

Yedekler: Berşan Yavuzay, Gabriel Opekpa, Adem Metin Türk, Baran Demir, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Goller: Seferi (dk. 18 pen.), Ahmet Aslan (dk. 56), Omar Imeri (dk. 63) (Bodrum FK), Bruno (dk. 54 pen.), Wenderson Soares (dk. 90+4) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Bruno, Wenderson Soares, Alperen Selvi, Sinan Bolat (Iğdır FK), Ahmet Aslan, Mustafa Erdilman, Yusuf Sertkaya (Bodrum FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
