Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında Sipay Bodrum FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde sürdürüyor.
Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalıştı.
Iğdır ekibi, 5 Mart Perşembe günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
