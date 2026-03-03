Haberler

Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında Sipay Bodrum FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde sürdürüyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalıştı.

Iğdır ekibi, 5 Mart Perşembe günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
