Iğdır FK, Aliağa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Alagöz Holding Iğdır FK, 24 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kapsamında Iğdır Şehir Stadı'nda 24 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK ile karşılaşacak olan Iğdır FK, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Burada gazetecilerle bir araya gelen Üzülmez, geçen pazar günü oynanan ve atılan 2 golün iptal edildiği Sivasspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Söz konusu maçta rakibe korner dahi attırmadıklarını, iyi bir mücadele gösterdiklerini ifade eden Üzülmez, "Benim geldiğim günden itibaren hakikaten takımı yukarıya taşıma konusunda çok mesafe katettiğimizi düşünüyorum." dedi.

TFF 1. Lig'in kolay bir lig olmadığını ve mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Sivasspor maçındaki oyuncularımın gösterdiği mücadeleden memnunum ama hakem konularına da değinmek gerekiyor tabii ki. Belki de bu konuda en çok canı yanan takımlardan birisi olduğumuzu söylemek gerekiyor. Ben hatırlıyorum, İstanbulspor maçında attığım gol 6 dakika boyunca incelendi ve izlendi. Karar verme konusunda 6 dakika boyunca ben bekledim. Şimdi Sivas maçında attığım 2 gole baktığımız zaman 10 saniye,15 saniyede karar verildi. Dolayısıyla böyle olunca da insanda ister istemez acabalar devreye giriyor, soru işaretleri devreye giriyor."

"Hakem daha VAR'a gitmeden o golü iptal etti"

Hakemin VAR'ı incelemeden golü iptal etmesinden dolayı kaygılandıklarının altını çizen Üzülmez, şunları kaydetti:

"Kaleciye müdahale yok, dokunma yok. Kaleci tamamen topa yükselip de yumruklamaya çalışıyor, yumruklayamadı. Kalecinin yapılmış bir hatadan dolayı benim oyuncumun attığı gol iptal ediliyor. O gol verilir, verildikten sonra VAR'daki müdahale ile gol iptal edilebilir. Hakem daha VAR'a gitmeden o golü iptal etti. Niye? Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Ben teknik adam olarak geçmişe dönüp de baktığımız zaman röportajlarımda hakemlerle ilgili çok fazla olumsuz serzenişte bulunmadım, konuşmadım ama artık canımız yanmaya başlıyor. Biz de mücadele veriyoruz, biz de sabahın köründe kalkıyoruz, oyuncularımızı bir şekilde motive etmeye çalışıyoruz ama sen saha içerisinde benim o puanları gasp edeceksen eğer benim mücadele etmemin de bir anlamı yok. Sen hakem olarak golü ver, VAR devreye girsin, bütün Türkiye görsün faul mü, değil mi? O zaman faul varsa çıkar bu golün verilmemesi gerektiğini önce biz söyleriz. Çünkü biz adaletli insanlarız çünkü biz gidip rakibin emeğinden çalıp bir şeyler almak istemiyoruz."