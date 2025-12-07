Haberler

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 4 Adana Demirspor: 1

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 4 Adana Demirspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta Iğdır FK'nın gollerini Fofana ve Gianni Bruno kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Melih Akyüz dk. 86), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Özder Özcan dk. 73), Bruno (Koita dk. 73), Conte, Mendes (Abdul Malik Yılmaz dk. 86), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Suarez dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Sinan Bolat, Eyüp Akcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Demir Yavuz dk. 77), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Ali Arda Yıldız dk. 46), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Doğuhan Asım Dübüş dk. 89), Ahmet Arda Birinci (Mert Menemencioğlu dk. 67), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Kayra Saygan dk. 77), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş

Yedekler: Aykut Sarıkaya, Ahmet Yılmaz,Oktay Çimen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Fofana (dk. 7), Gianni Bruno (dk. 32, 64 ve 69) (Iğdır FK), Sefa Gülay (dk. 56) (Adana Demirspor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.