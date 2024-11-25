İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı

Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0'lık skorla geçti. Milli yıldız Arda Güler de üç gollü galibiyette bir asiste imza attı. 75 dakika oyunda kalan Arda, Ancelotti dahil herkesi hayran bıraktı.

"İDOLÜM" DEMİŞTİ

Bunlardan biri de kulüp efsanesi Guti'ydi. Guti sosyal medyadan Arda Güler paylaşımı yaptı. Arda daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda, İdolüm? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Özil... Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum." demişti.

Arda'yı yakından takip eden isimlerin başında ise "idolüm" dediği Guti dün akşam oynanan maçta Arda'ya hayran kaldı. Guti, Arda'nın performansını "Ne oyuncu ama..." diyerek övdü.