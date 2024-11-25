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İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı

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Real Madrid, Leganes'i 3-0 yendiği maçta milli yıldızımız Arda Güler, bir asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Arda'nın performansı, Real Madrid efsanesi Guti'yi de etkiledi. Guti, sosyal medya üzerinden Arda'yı övdü ve "Ne oyuncu ama" yorumunu yaptı. Arda Güler daha önce yapılan bir röportajda Guti'yi idol olarak gördüğünü belirtmişti.

Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0'lık skorla geçti. Milli yıldız Arda Güler de üç gollü galibiyette bir asiste imza attı. 75 dakika oyunda kalan Arda, Ancelotti dahil herkesi hayran bıraktı.

"İDOLÜM" DEMİŞTİ

Bunlardan biri de kulüp efsanesi Guti'ydi. Guti sosyal medyadan Arda Güler paylaşımı yaptı. Arda daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda, İdolüm? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Özil... Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum." demişti.

Arda'yı yakından takip eden isimlerin başında ise "idolüm" dediği Guti dün akşam oynanan maçta Arda'ya hayran kaldı. Guti, Arda'nın performansını "Ne oyuncu ama..." diyerek övdü.

İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı

İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (13)

Haber Yorumları?í???:

Arda gazlama haberlerinden prim mi alıyorsunuz acaba ?

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Haber YorumlarıÖnder Özman:

fanatik bir Fenerbahçe'liyim arda'yı severim ama şisirmeyin bu arda haberlerini yaparken

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Arda’ya herkes gaz veriyorsa bilin ki bomboş bir balon demektir . İyi olanın övgüye ihtiyacı yoktur

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

ardayi kiskananlar haset edenler kendi puisligini kusmuslar kac tane türk real madritte oynuyor arda yetenek kalite vatansever imanli ahlakli bir sporcu kiskananlar haset edenler bes kurus etmez

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunun kıskanmakla alakası yok kardes o söylediğin kötü sözleride sana iade ediyorum oralarda oynayacak futbolcu değil kimse kimseyi kandırmasın .

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akpnin sosyal medya trolleri misiniz kardes :)

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Ardanın asisti dediği duran topta topa dokunuyor Valverde vurup gol atıyor

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Küçük maçlarda takım oynatıyor bunu ben real madridde sezon sonunda ayrılacağını düşünüyorum oralarda yerler bu oğlanı

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Buna gaz verenler maçlarını izliyor mu acaba fizik kalitesi yerlerde bacakları çok cılız yahu övmeden bi bakın şunun ne olduğuna sürekli övgü pohpohlama nereye kadar

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Haber YorumlarıSmlsrky:

Napmis dün akşam golmu atmış,asistmi yapmış.arkadas sanırsın Real Madrid Arda olmazsa şampiyon olamaz.milli takımda bı tane macmi kazandirmis,napmis agas, sisirmeyi ne çok sevioz

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