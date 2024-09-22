İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

Galatasaray'a kendi evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un maçın devre arasında soyunma odasına gidip futbolculara sert sözlerle yüklendiği öne sürüldü. Koç'un Jose Mourinho ile de tartıştığı, ünlü teknik direktörün bu nedenle maç sonu basın toplantısı düzenlemediği iddia edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"ALİ KOÇ İLE MOURİNHO BİRBİRİNE GİRDİ" İDDİASI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı net galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekipte kazan kaynamaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 2-0 mağlup gittikleri karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girip futbolculara ağır sözler söylediği iddia edildi. Duruma tepki gösteren Teknik Direktör Jose Mourinho ile Koç arasında da şiddetli tartışmanın yaşandığı öne sürüldü.

ALİ KOÇ'A KIZINCA, BASIN TOPLANTISI YAPMADI

Mourinho'nun maçın ardından basın toplantısına çıkmama nedeninin de Okan Burak olmadığı, Ali Koç'la yaşadığı gerginlik nedeniyle böyle bir hareket yaptığı ileri sürüldü. Mourinho'nun kendi aracı ile stattan ayrıldığı, kulüp otobüsüne binmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GECİKMEDİ

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorunlu Açıklama. Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz.