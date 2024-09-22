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İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın devre arasında soyunma odasına girip Teknik Direktör Jose Mourinho ile futbolcuların gözü önünde tartıştığı iddia edildi. Mourinho'nun bu nedenle maç sonu basın toplantısına çıkmadığı öne sürülürken, kulüpten yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Galatasaray'a kendi evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un maçın devre arasında soyunma odasına gidip futbolculara sert sözlerle yüklendiği öne sürüldü. Koç'un Jose Mourinho ile de tartıştığı, ünlü teknik direktörün bu nedenle maç sonu basın toplantısı düzenlemediği iddia edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"ALİ KOÇ İLE MOURİNHO BİRBİRİNE GİRDİ" İDDİASI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı net galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekipte kazan kaynamaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 2-0 mağlup gittikleri karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girip futbolculara ağır sözler söylediği iddia edildi. Duruma tepki gösteren Teknik Direktör Jose Mourinho ile Koç arasında da şiddetli tartışmanın yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

ALİ KOÇ'A KIZINCA, BASIN TOPLANTISI YAPMADI

Mourinho'nun maçın ardından basın toplantısına çıkmama nedeninin de Okan Burak olmadığı, Ali Koç'la yaşadığı gerginlik nedeniyle böyle bir hareket yaptığı ileri sürüldü. Mourinho'nun kendi aracı ile stattan ayrıldığı, kulüp otobüsüne binmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GECİKMEDİ

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorunlu Açıklama. Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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Yorumlar (10)

Ahmet Öz:

Yiyin birbirinizi devam böyle. Kabul edecek haliniz yok zaten. Doğru olmasa maç sonu bireysel araç ile maçtan ayrılmazdı

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Hasan Kastamonulu:

Ali Koç garibim İsmail Kartal'ı çok arayacak. Ali Koç kendini kulhanbeyi sanıyor.

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Mustapha Kose:

ağlamaya başladılar

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tanju yenal:

Yensek de yenilsek de FENERBAHÇELİYİZ. Bu bir oyun, iyi oynamadık ve kaybettik.

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Wien:

Hadi be ordan atmayin, yok öyle birsey...

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Mustafa Cumhur:

beter olun

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Karaşal:

O değilde geçen yıl fb, gs yi yendik şampiyon biziz diyordu. Şimdi busene şanpiyon gs mi oldu. Oynamayalım kalan maçları

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Bahtiyar Mete:

Yiyin birbirinizi milleti kutuplaştırırsın hemi koç.

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Murat Çakır:

Doğru olsun ya da olmasın. Ali Koç fenerin başında oldukça fener şampiyon olamayacak. Astığım astık kestiğim kestik tavırları olmayan yeni bir yönetim yeni bir anlayış gerekiyor. Bıktık herkesin racon kesmesinden.

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