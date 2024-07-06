İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videoyu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen top oynayan çocukların video klibini paylaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videolu gönderi paylaştı.

Yerlikaya, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR