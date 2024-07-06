İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videoyu paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen top oynayan çocukların video klibini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen top oynayan çocukların video klibini paylaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videolu gönderi paylaştı.
Yerlikaya, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR