Pozisyon içeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

Kadıköy'deki Trabzonspor maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı.

FAUL İÇERİDE Mİ, DIŞARIDA MI?

Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Mustafa'nın Osayi'ye yaptığı faulün içeride olup olmadığı tartışılmaya başladı.

İşte o pozisyon;

TALISCA PENALTIYI ATTI

Topun başına ikinci yarının hemen başında Alexander Djiku'nun yerine oyun dahil olan Anderson Talisca geçti. Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başaran Brezilyalı yıldız, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.