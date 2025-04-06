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Pozisyon içeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

Pozisyon içeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
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Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesi sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Anderson Talisca, fileleri havalandırarak skoru eşitledi.

Kadıköy'deki Trabzonspor maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı.

FAUL İÇERİDE Mİ, DIŞARIDA MI?

Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Mustafa'nın Osayi'ye yaptığı faulün içeride olup olmadığı tartışılmaya başladı.

İşte o pozisyon;

İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

TALISCA PENALTIYI ATTI

Topun başına ikinci yarının hemen başında Alexander Djiku'nun yerine oyun dahil olan Anderson Talisca geçti. Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başaran Brezilyalı yıldız, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

İçeri almıştı onu fenerin çocuğu Mehmet Türkmen

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