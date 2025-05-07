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Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu? Herkes paylaşımındaki detaya takıldı

Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu? Herkes paylaşımındaki detaya takıldı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez'in Amerika tatilleri sosyal medyayı salladı. Icardi'nin parmağındaki yüzük, evlilik iddialarını alevlendirdi. İkilinin yaptığı son paylaşımda parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti ve takipçileri 'Evlilik mi var?' sorusunu sormaya başladı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez'in aşkı tam gaz devam ediyor. Amerika'ya tatile giden çiftin son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Icardi'nin parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan ikili şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Icardi'nin yapmış olduğu paylaşımda ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkatlerden kaçmadı. Bu detayı fark eden takipçileri, "Evleniyorlar mı?" demeden edemedi.

İşte o paylaşım;

Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu? Herkes paylaşımındaki detaya takıldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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