Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu? Herkes paylaşımındaki detaya takıldı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez'in aşkı tam gaz devam ediyor. Amerika'ya tatile giden çiftin son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Icardi'nin parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan ikili şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Icardi'nin yapmış olduğu paylaşımda ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkatlerden kaçmadı. Bu detayı fark eden takipçileri, "Evleniyorlar mı?" demeden edemedi.

İşte o paylaşım;