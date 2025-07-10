Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber

Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber
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Galatasaraylı Mauro Icardi'ye eski eşi Wanda Nara ile olan velayet davasından sevindirici haber geldi. Icardi, 2 kızını bundan sonra istediği zamanlarda İstanbul'a getirebilecek.

8 aylık sakatlık sürecini atlatan ve yeni sezon için Türkiye'ye gelip hazırlıklarına başlayan Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

ICARDI'Yİ SEVİNDİREN HABER GELDİ

Eski eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve aralarındaki gerginlik hiç bitmeyen Mauro Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasından sevindirici bir haber geldi.

KIZLARINI GETİRECEBİLECEK

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre; Icardi'nin 2 kızını bundan sonra istediği zamanlarda İstanbul'a getirebileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyordu. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

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