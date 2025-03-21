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Icardi ve Wanda Nara boşandı

Icardi ve Wanda Nara boşandı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, uzun süredir gündemi meşgul eden çalkantılı ilişkilerini resmi olarak sonlandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden çalkantılı ilişkilerini noktaladı.

BOŞANDILAR

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, 2014 yılında dünyaevine giren Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmi olarak boşandı. Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımları devam edecek. Futbol dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Icardi ve Nara'nın ayrılık haberi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi, yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyordu. İkili, evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma döngüsü yaşadı. Özellikle sosyal medyada birbirlerine attıkları göndermeler ve açıklamalar, sık sık magazin haberlerine konu oldu. Ancak son dönemde ilişkilerindeki gerilim iyice artmış, çiftin yollarını ayıracağına dair söylentiler giderek güçlenmişti.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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