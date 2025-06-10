Icardi'nin yeni sevgilisi ölüm tehditleri alıyor: Bana bir şey olursa...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, bir dönem özel hayatında zor günler geçirmişti. Ünlü futbolcu, eski eşi Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu.

Icardi Suarez ile aşkını doyasıya yaşarken boşandığı eski eşi Wanda Nara, hayatlarına huzursuzluk vermeye devam ediyor. Instagram hesabından açıklamalar yapan Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e ağır ve küfürlü ifadeler kullandı.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Nara, "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek öfkesini dile getirdi.

ICARDI CEVAP VERDİ

"Yeni partnerime, gelecekteki eşime saygı duy. Isi'ye gelince… En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar?

Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yerli yerine oturacak. Wanda Nara sirkini ve reyting getiren palyaçolarını anlıyorum. Ama acı çekenler; babalarıyla bağ kurmaları engellenen iki küçük kız. Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini."

"BANA BİR ŞEY OLURSA"

Icardi'nin nişanlısı Suarez de sosyal medya hesabından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Suarez sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsun" notunu ekledi.