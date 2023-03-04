Derbide sahada olacak mı? Icardi'nin sözleşmesindeki Fenerbahçe maddesi ortaya çıktı

Deprem nedeniyle verilen aranın ardından 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcünün sözleşmesine özel bir madde koydurduğu ve ligin haziran ayına sarkması halinde de Icardi'nin Fenerbahçe maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından spor organizasyonları durdu ve Süper Lig'in yeniden başlaması yaklaşık 1 ayı buldu. Ligin haziran ayına sarkma ihtimali sonrası Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Icardi'nin akıbeti merak konusu oldu.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesine özel bir madde koydu. Buna göre Arjantinli yıldız, lig haziran ayına sarksa dahi sarı-kırmızılı forma altında Fenerbahçe derbisinde boy gösterebilecek.

MONACO, ONYEKURU'YU GERİ ÇAĞIRMIŞTI

TFF'nin Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'ndaki 19. maddeye göre ligin uzaması halinde futbolcuların 31 Mayıs'ta biten sözleşmeleri otomatik olarak uzuyor. Ancak daha önce pandemi nedeniyle verilen aranın ardından lig uzamış ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'yu Monaco geri çağırmıştı.