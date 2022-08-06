"Ali Koç reddetti" dedi ortalık yangın yerine döndü! Icardi iddiası sonrası ünlü gazeteciler karşı karşıya geldi

Kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcularla Süper Lig'de yeni sezona bomba girecek olan Galatasaray'ın, Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın ardından Paris Saint-Germain'de top koşturan Icardi için harekete geçtiği öne sürüldü.

"ALİ KOÇ, ICARDI'Yİ REDDETTİ"

İddiayı ortaya atan Vole isimli YouTube kanalında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler paylaşımında, "Fenerbahçe'ye önerine ve Ali Koç'un reddettiği Icardi, şimdi Galatasaray'a da önerildi. Erden Timur bu gece Paris'e uçacak bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR YALAN"

Bu paylaşıma karşı bir açıklama yapan Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar ise, "Anlaşılan Galatasaray'ın transferlerini 'Ali Koç reddetti' algısı yaratılmak isteniyor! Icardi'yi Ali Koç'un reddettiği yalan. Galatasaray'ın Icardi ile ilgilendiği de yalan." dedi.