Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Güncelleme:
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Uruguay Ligi takımlarından Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Mauro Icardi'nin transfer edileceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. İddiaları yalanlayan Ruglio, ''Bir süredir benim konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı. Onu takımımızda düşünmüyoruz. Transfer listemizde yok." dedi.

Uruguay Ligi takımlarından Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ruglio, Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda biten Icardi'nin transfer haberlerini yalanladı.

''ONU TAKIMIMIZDA DÜŞÜNMÜYORUZ''

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Icardi ile ilgili ''Bir süredir benim konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı. Onu takımımızda düşünmüyoruz. Transfer listemizde yok." dedi.

"BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

İddiaları kesin bir dille yalanlayan Ruglio, "Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ancak sosyal medya dünyasında artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi, bu maçlarda 5 kez rakip ağları sarstı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
