Icardi'den sürpriz Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

ICARDI'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE SEVİNCİNİ KOYDU

Arjantinli golcü, Fenerbahçe'ye karşı gol atarak takımını Devler Ligi'ne taşıyan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından gündem oldu.

İşte o paylaşım;