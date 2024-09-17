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Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle Arjantin'de tedavi görürken Fenerbahçe maçında oynamak için Okan Buruk ile görüştü. İstanbul'a dönüşü Çarşamba günü beklenen Icardi, Fenerbahçe maçında forma giymek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sağlık durumunu riske etmek istemiyor ve Perşembe günü yapılacak kontroller sonrası karar verecek.

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.

ICARDI DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.

RİSKE ATMAK İSTEMİYORLAR

Okan Buruk ise Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk İstanbul Arjantin Futbol Spor

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Yorumlar (7)

Melike Taştan:

icardi maalesef senin devrin bitti ya. Gerçekleri kabullenmek lazım. Artık ikinci forvetsin

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suskun çocuk null:

ikardi gönderilsin bal yapmayan arı gibi dolanıyor sahada

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Tarık Avsar:

Ne güzel iş la arjantin de gez toz ondan sonra keyfin gelince ben fener macında oynamak istiyorum yok öyle yağma

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Bulent null:

isterseniz 3 forvet oynayın yenilip gideceksiniz

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ERARSLAN:

VANDA FENEREDE ÇAKMAK İSTİYON YANİ

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Erkan Çaçen:

Oynatma kardeşim bu adamı gsyi elinde oynatma devri bitti senin oynamadığım her maç gs fark atıyor boş adamsın neden bu kadar oluyorlar anlamadım adam keyfi gidiyor geliyor maşallah ne daktirlar varmış Arjantin de.

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