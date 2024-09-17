Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle Arjantin'de tedavi görürken Fenerbahçe maçında oynamak için Okan Buruk ile görüştü. İstanbul'a dönüşü Çarşamba günü beklenen Icardi, Fenerbahçe maçında forma giymek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sağlık durumunu riske etmek istemiyor ve Perşembe günü yapılacak kontroller sonrası karar verecek.
Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.
ICARDI DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.
RİSKE ATMAK İSTEMİYORLAR
Okan Buruk ise Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşecek.