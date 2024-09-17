Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.

ICARDI DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.

RİSKE ATMAK İSTEMİYORLAR

Okan Buruk ise Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşecek.