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Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi

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Galatasaray'da sakatlığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Icardi, spor salonundan "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notuyla bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den sevindirici bir haber geldi.

SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Bu gelişmeyi yaptığı paylaşımla duyuran Icardi, "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notunu düştü. Golcü futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

İşte o paylaşım;

Taraftarlar son durumunu merak ediyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi

Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOzan Polat:

Tabii artık yönetim taraftarın gazını almalı çalışmaya başladı bak tatil yapmıyor izlenimi vermek için. 5 dk poz veriyor sonra gacıyı alıp gene havuz başında gese nin haram parasını eziyor. Hahah

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Haber YorumlarıG Ergün:

icardi bu boru mu kuşların canını az yakmadı

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

adam kafasına göre geliyor gidiyor spor yapıyor pavyona gidiyor sevgili yapıyor sonra geri geliyor çalışıyorum diyor tipik türkiye ligi şimdi gol de atar bu sıkıysa yapsın İngiltere de Fransa'da bu hareketleri

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