Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den sevindirici bir haber geldi.

SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Bu gelişmeyi yaptığı paylaşımla duyuran Icardi, "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notunu düştü. Golcü futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

İşte o paylaşım;