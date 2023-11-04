Icardi'den formasını yakan Fenerbahçe taraftarlarına olay yanıt
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından maç öncesi formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videosunu paylaşıp, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler" notunu düştü.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından formasını yakan taraftarlara yanıt verdi.
"ATEŞLE OYNARSAN YANARSIN"
Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Kaynak: Haberler.com / Spor