Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin hareketi damga vurdu.

TAKIMLA ISINMAYA ÇIKMADI

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-0 kazanılan Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisinde de ilk 11'e alınmayan Mauro İcardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmadı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar Arjantinli oyuncunun bu eylemine tepki gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 8 maça çıkan Icardi, bu maçlarda takımı adına rakip kalelere 5 gol kaydetti.