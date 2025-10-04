Haberler

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi
Beşiktaş derbisine yedek başlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, mücadele öncesi takımla birlikte ısınmaya çıkmadı. Bu hareket, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin hareketi damga vurdu.

TAKIMLA ISINMAYA ÇIKMADI

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-0 kazanılan Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisinde de ilk 11'e alınmayan Mauro İcardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmadı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar Arjantinli oyuncunun bu eylemine tepki gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 8 maça çıkan Icardi, bu maçlarda takımı adına rakip kalelere 5 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
