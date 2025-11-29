Haberler

Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi takım arkadaşlarına bir konuşma yaparak "Her sene Kadıköy'e gidip, yeniyoruz. Yine öyle olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Union Saint-Gilloise karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Galatasaray'da tüm gözler derbiye çevrildi.

MAURO ICARDI ARKADAŞLARINA SESLENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'da birçok sakat oyuncunun da derbiye yetişmesinin ardından Kemerburgaz'da moraller yükseldi. Takım kaptanı Mauro İcardi, cuma günü yapılan idman öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

"LİDER GİDİP LİDER DÖNECEĞİZ"

Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten 32 yaşındaki Arjantinli golcü, "Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
