Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

Süper Lig devi Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bu kez de ayrılık iddiaları gündeme geldi.

WANDA NARA İDDİALARI DOĞRULADI

Ayrılıp ayrılmayacakları büyük merak konusu olan konuyla ilgili ilk açıklama Wanda Nara'dan geldi. Wanda Nara, yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile ayrıldıklarını doğruladı.

"BİR KEZ DAHA DENEDİM, AMA OLMADI"

Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi.