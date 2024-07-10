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Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli oyuncudan ayrılacağını doğruladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bu kez de ayrılık iddiaları gündeme geldi.

WANDA NARA İDDİALARI DOĞRULADI

Ayrılıp ayrılmayacakları büyük merak konusu olan konuyla ilgili ilk açıklama Wanda Nara'dan geldi. Wanda Nara, yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile ayrıldıklarını doğruladı.

"BİR KEZ DAHA DENEDİM, AMA OLMADI"

Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi.

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Icardi'den boşanıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

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İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (6)

dikduran adam:

ülkede hergün insanlar birbirini öldürürken biz bu oevladlarının ayrılık haberini okuyoruz

65
5
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Doğru Söz:

Yengeci GS liler. Havaalanında tezahüratlarla karşıladığınız, saha içinde tur attırarak alkışladığınız yengeniz artık sizi terk ediyor. Size yeni bir yenge lazım, o da hemen lazım. O yengeye reklam filminde elmas kolye takmak lazım, başka erkeklerle olan aşklarını da görmezden gelmek lazım. Bence Icardi yide göndermek lazım. Reklamcı yengeciler sizi....

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osman kara kara:

Yeni bir futbolcu bulur nasılsa

10
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Rıdvan Polat:

Yazık

5
2
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Barış O. B.:

Mahluklar

1
0
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Karaşal:

Boşa çıkarsa ben talibim :D

0
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