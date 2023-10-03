Ibrahimovic'e 'Cinsel ilişki mi gol atmak mı?' diye soruldu! Cevaplarken 1 saniye düşünmedi

İngiliz gazeteci Piers Morgan, yazın futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic ile çarpıcı bir röportaj yaptı. Efsane futbolcu, "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna cinsel ilişki cevabını verirken, "Aksini söyleyenin cinsel hayatında problemleri vardır." dedi.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, temmuz ayında sahalara veda etti. İngiliz gazeteci Piers Morgan'a çok konuşulacak bir röportaj veren İsveçli efsane, kendisine sorulan "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna hiç düşünmeden cinsel ilişki cevabını verdi.

"AKSİNİ SÖYLEYENİN CİNSEL HAYATINDA PROBLEMLERİ VARDIR"

Piers Morgan'ın "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna Ibrahimovic, "Cinsel ilişki. Aksini söyleyenin cinsel hayatında problemleri vardır." ifadelerini kullandı.

"ONU HALA ÖZLÜYORUM"

2022'de hayatını kaybeden menajeri ve dostu Mino Raiola ile ilgili de konuşan Ibrahimovic, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor." dedi.