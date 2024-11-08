İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2. Olağan ve 1. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa İbrahim Türkiş yeniden seçildi.

Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan İbrahim Türkiş tek aday olarak girdi.

Kullanılan 144 oyun 140'ını alan Türkiş, yeniden başkanlığa seçilirken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Konuşmasında İbrahim Türkiş, delegelere teşekkür ederek, "Ata sporumuzu hak ettiği yerlere çıkaracağız. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği bizim için çok önemli. Kentler birliğimizle çok uyumlu şekilde çalışacağız ve güreşimize katkı sağlayacağız. Birçok ilimizde belediye başkanlarımızla da bu mücadeleyi vereceğiz. Kırkpınar ve Elmalı da ağalarımızın büyük katkıları var. Koydukları ekonomik değerin yanı sıra kişilikleriyle büyük katkı veriyorlar bize. Ağalık müessesemizle de birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yağlı güreşlerde ligleri gelecek sezon da devam ettireceklerini aktaran Türkiş, karakucaktaki minik güreşçiler için de minik boyda bir lig yapmayı planladıklarını belirtti. İbrahim Türkiş, dopingle de hiç olmadığı kadar sert bir mücadele içine gireceklerini sözlerine ekledi.

İbrahim Türkiş başkanlığındaki Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun yeni yönetim kurulunun asil listesinde şu isimler bulunuyor:

Şahin Hopur, Zakir Avşar, Mehmet Conoğlu, Mehmet Emin Bay, Alparslan Arslan, Hakan Çetin, Bilal Öz, Halil İbrahim Özdemir, Fatih Küçük, İbrahim Doğan.