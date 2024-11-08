Üye Girişi
Haberler

İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Oldu

İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2. Olağan ve 1. Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan İbrahim Türkiş yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula tek aday olarak katılan Türkiş, kullanılan 144 oydan 140'ını alarak güven tazeledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2. Olağan ve 1. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa İbrahim Türkiş yeniden seçildi.

Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan İbrahim Türkiş tek aday olarak girdi.

Kullanılan 144 oyun 140'ını alan Türkiş, yeniden başkanlığa seçilirken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Konuşmasında İbrahim Türkiş, delegelere teşekkür ederek, "Ata sporumuzu hak ettiği yerlere çıkaracağız. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği bizim için çok önemli. Kentler birliğimizle çok uyumlu şekilde çalışacağız ve güreşimize katkı sağlayacağız. Birçok ilimizde belediye başkanlarımızla da bu mücadeleyi vereceğiz. Kırkpınar ve Elmalı da ağalarımızın büyük katkıları var. Koydukları ekonomik değerin yanı sıra kişilikleriyle büyük katkı veriyorlar bize. Ağalık müessesemizle de birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yağlı güreşlerde ligleri gelecek sezon da devam ettireceklerini aktaran Türkiş, karakucaktaki minik güreşçiler için de minik boyda bir lig yapmayı planladıklarını belirtti. İbrahim Türkiş, dopingle de hiç olmadığı kadar sert bir mücadele içine gireceklerini sözlerine ekledi.

İbrahim Türkiş başkanlığındaki Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun yeni yönetim kurulunun asil listesinde şu isimler bulunuyor:

Şahin Hopur, Zakir Avşar, Mehmet Conoğlu, Mehmet Emin Bay, Alparslan Arslan, Hakan Çetin, Bilal Öz, Halil İbrahim Özdemir, Fatih Küçük, İbrahim Doğan.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.