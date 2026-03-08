Milli judoculardan uluslararası organizasyonlarda 2 madalya

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, finalde Hollandalı Jur Spijkers'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mahmutcan Maden Portekiz'de ikinci oldu

Milli judocu Mahmutcan Maden ise Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda +100 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emiliano Rossi'ye yenilen Mahmutcan Maden, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.