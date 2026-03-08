Haberler

Milli judoculardan uluslararası organizasyonlarda 2 madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'da düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda +100 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Mahmutcan Maden ise Portekiz'deki Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, finalde Hollandalı Jur Spijkers'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mahmutcan Maden Portekiz'de ikinci oldu

Milli judocu Mahmutcan Maden ise Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda +100 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emiliano Rossi'ye yenilen Mahmutcan Maden, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş
İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney kimdir?