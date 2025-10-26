Haberler

İbrahim Metehan Yaprak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, finale çıkarak gümüş madalya elde etti. Finalde Amerikalı rakibi Levi David Haines'e yenilerek ikinci oldu.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 79 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden U20 Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, finale kadar çıktığı turnuvada Amerikalı rakibi Levi David Haines mağlup oldu ve U23 Dünya İkincisi oldu.

Metehan Yaprak, ilk turda ev sahibi Sırp rakibi Andrija Ivanovic'i yalnızca 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yendi. İkinci turda Pan American Şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo'yu 10-8'lik skorla geçti. Çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan'ı 3-1, yarı finalde ise Bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde bu yıl Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Amerikalı ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
