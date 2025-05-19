İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunarak, "Bu şampiyonluk çok çalınmaya çalışıldı. Çaldırmadık. Tüm Galatasaraylılara bu şampiyonluğu armağan ediyoruz." dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, ligde alınan 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

''BU GURUR GALATASARAYLILARIN''

Şampiyon olmayı çok istediklerini dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk. Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." dedi.

"ÇALMAYA ÇALIŞTILAR, ÇALDIRMADIK"

İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluklarının çalınmaya çalışıldığını söyleyerek, "Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Uzun bir maratondu, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Çok çaldırılmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. Başta Okan Hocamız, rekorlarıyla, şampiyonluklarıyla... Müthiş bir performans sergiledi. Okan Hoca ve teknik ekibi, oyuncularımızı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

"İYİ OLAN KAZANDI"

İyilerin kazandığını belirten Hatipoğlu, "İyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN BERİ..."

Sözlerine devam eden İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli konu Avrupa'daki sonuçlardı. Orada istediğimiz sonuçları alamadık maalesef ama takımımız daha güçlü özellikle son haftalarda. Fenerbahçe kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz bunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde güzel mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"İLK BÜYÜK SEVİNCİMİZ KADIKÖY"

İbrahim Hatipoğlu konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Bu sene çok büyük sevinçler yaşadık. İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetle yaşadık. Daha sonra da galibiyetler yaşadık. Alanya'daki galibiyet de zor bir galibiyetti. Orada da müthiş bir soyunma odası sevinci yaşanmıştı."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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