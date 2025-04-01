İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek, "Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin sadece sahada kalmasını diliyoruz" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler verdi:

"Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda oluşturdukları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir. Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk oluşturmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur.

Madem kendisinin böyle bir talebi oldu bu kişinin hafızasını tazeleyelim;

Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak "hissiyatımsı" bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden,

Bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip - vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden,

Bu sezon Fenerbahçe - Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme "muhtemelen Galatasaraylı" demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin 'sadece' sahada kalmasını diliyoruz." - İSTANBUL