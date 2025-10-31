Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturması devam eden Zorbay Küçük hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış.'' dedi.

  • Zorbay Küçük'ün bahis hesabında 40 lira bonus bulunduğu ve iki kupon oynandığı belirtildi.
  • Zorbay Küçük'ün soruşturmasının devam ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.
  • Zorbay Küçük'ün aklanması durumunda hakemliğe geri dönebileceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi sarsan bahis skandalı hakkında CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bahis skandalında ismi geçen hakem Zorbay Küçük'ün hesabında bulunan miktarı da açıkladı.

"SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNDU"

Zorbay Küçük'ün durumu hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, " Zorbay Küçük'ün soruşturması devam ediyor. Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz." dedi.

"HAKEMLİĞE GERİ DÖNEBİLİR"

Zorbay Küçük'ün haklı çıkması durumunda hakemliğe dönebileceğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Zorbay Küçük aklandığı taktirde tabii ki görevine geri dönebilir. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var." ifadelerini kullandı.

"40 LİRASI VARMIŞ, 2 KUPON OYNAMIŞ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün hesabında bulunan miktarı da açıklayarak, "Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Devreye devletin tepesindeki adam girer ya da danışmanları, saray eşrafı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Oynayana değil. Oynatana, kumar tezgahını açana, bunlara yol verene bakacaksın. Ne gördün, söylersem başım belaya girer. Anlatan anladı onu....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
