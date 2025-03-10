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İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerle ligi bitireceklerini ifade etti. "Kim ne talepte bulunursa bulunsun, Türk hakemlerine güveneceğiz" diyen Hacıosmanoğlu, "Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım" ifadelerini kullandı.

Golsüz berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması bundan sonra oynanacak derbi ve önemli maçlarda da Türk hakemlerin düdük çalıp çalmayacağı tartışmalarını beraberinde getirirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok net bir açıklama geldi.

"TÜRK HAKEMLERLE LİGİ BİTİRECEĞİZ, BİR KERE OLUR O"

Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz. Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz. Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım" dedi.

Öte yandan dün akşam oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçında itirazlarından dolayı sarı kart gören Fernando Muslera hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Muslera'ya gösterdiği kartta Yasin Kol daha hoşgörülü olabilirdi. İtiraz etti. Kaptan olması bu kadar itiraz etme hakkını kendisine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

neden hilebahçe istedi istedikleri yerine getirdiniz TFFyi yöneten şikebahçedir

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Haber Yorumlarıgürkan arslan:

bir maçlığına mı arkalarında değildin başkan?

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Haber YorumlarıUzay Bozkurt:

muslera senin gelmişini geçmişini…. hakemlerin arkasında sen varsın da senin arkanda kim var yalı çocuğu mu onuda söyle bari gerçi merak etmeyin sezon sonu hepinizi paketleyip göndereceğiz alayınıza şampiyon GALATASARAY

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Hakemleri stad da rehin alan kişi günah çıkartmış

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gururun varsa istifa et.Herkes seni Ali koçun yancısı diye biliyor...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan 2 hafta önce gs Fb derbisinde niye arkalarında durmadın madem.Niye getirdin yabancı hakemi.Senin yediğin hak ne olacak İbraaaam.Şimdi oruç olmasam neyse ...

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