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İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftarda yabancı hakem iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu" dedi. TFF Başkanı yerli hakemlere de moral verecek sözler sarf etti. Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi yabancı hakemi yeniden gündeme getirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin ardından yeniden gündeme gelen yabancı hakem iddialarıyla ilgili konuştu.

"BİR DAHA YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu, hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu" sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

"YERLİ HAKEMLER SON HAFTALARDA GAYET İYİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek yerli hakemlere moral verdiği de kaydedildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVeysel null:

Baktılar yabancı hakem GS ye yarıyor, feneve beleş penaltı vermiyor bu yüzden bir daha yabancı hakem gelmeyecek diyor.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıAhmet Güney:

bir dediği bir dediğini tutmuyor yanar döner

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İlkokul terk olan bu zat yine tükürdüğünü yalayacak

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

fırıldak osman

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