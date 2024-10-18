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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yolsuzlukla suçladığı Mehmet Büyükekşi, kendini böyle savundu

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, eski yönetim döneminde mali usulsüzlükler yaşandığı iddiaları üzerine eski başkan Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. İddialara açıklık getirilen açıklamada asılsız iddialar ve iftira süreci ile ilgili hukuki süreç başlatılacağı vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski yönetim kurulu üyeleri, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendi dönemleriyle ilgili ortaya attığı iddialara yanıt verdi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN SAVUNMASI

Hacıosmanoğlu, eski TFF yönetiminde mali usulsüzlükler yaşandığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Büyükekşi ve eski yöneticilerin bu iddialara yanıtı ise şöyle;

"TFF Başkanının medya aracılığıyla yönetim dönemimizi hedef alan asılsız iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu mali tabloları finansal okur yazarlık uzmanlığı olan kişiler tarafından incelendiğinde gelir ve gider tablolarının usulüne uygun olarak düzenlendiği görülecektir. Yine de kamuoyuna gerçekleri sunmak adına aşağıdaki açıklamayı sunuyoruz.

Söz konusu asılsız iddialar, iki ana başlıkta sunulmuştur:

  • Avrupa Şampiyonası sürecindeki TFF harcamaları
  • TFF'nin borçlu gösterilmesi.

EURO 2024 HARCAMALARI

1 - A Milli Takımımız, tarihinde ilk defa grup elemelerinden lider çıkarak katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, 16 yıl sonra çeyrek finale kadar yükselmiş; hazırlık sürecindeki ve turnuvadaki bütçesi, titizlikle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Anılan bütçe, Haziran ayı başında İtalya ve Polonya ile deplasmanda yapılan maçları ve 11 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki kamp ve turnuva süresince, milli takım kafilemizin ulaşım, konaklama, sağlık ve Devletimizin görevlendirmiş olduğu, A Milli Futbol Takımımızın güvenliğinden sorumlu emniyet ve güvenlik personeli maliyetlerini içermektedir.

Kamp tesisleri UEFA tarafından belirlenmiştir. Kamp maliyeti de yine UEFA tarafından, ülke federasyonlarından tahsil edilmiştir. Toplam maliyetin kalan gideri, sözleşmelerinden doğan hakları kapsamında sponsor temsilcileri, kulüp başkanları, spor camiası temsilcileri, görevli federasyon profesyonellerinin, ulaşım ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

TFF'NİN BORCU

2 - Sorumlu kişilerin, kamuoyunu haksız ithamlar ile yanıltmaması için bilinmesi gereken ilk gerçek şudur:

TFF, statüsü gereği borçlanamaz. Yasal olarak borçlanması mümkün değildir. Gelir üretir ve giderlerini karşılar. Mali genel kurullar, buna göre ibra edilir ve yönetimimiz ibra edilmiştir.

Dönemimizde; naklen yayın gelirleri yaklaşık iki kat; sponsor sayısı ve sponsor geliri 4 kat artırılmıştır.

TFF kaynakları, tamamen sportif amaçlarla TFF statüsüne uygun olarak ve hukuk müşavirliğinin hukuka uygun görüşü alınarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde; gerçeği çarpıtma amaçlı asılsız iddialar ve iftira süreci ile ilgili olarak her türlü hukuki yollara başvurulacaktır.

Eksik, yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret eden gerek tüzel gerekse özel kişiler de aynı şekilde hukuki süreçlerin muhatabı olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yolsuzlukla suçladığı Mehmet Büyükekşi, kendini böyle savundu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi 3-sayfa Futbol Hukuk Spor

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Yorumlar (1)

hikmet yaşar:

Mehmet Büyükekşi bu paraların yüzde 90 ı özel hesaplara atmış bile atı alan Üsküdar'ı geçmiş hakim ve savcıların çoğu akp li kim dava açıp devletin parasını alacak

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