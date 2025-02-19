TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı bir hakemin görev yapacağı artık kesinleşti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Türkiye'deki futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen, 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı bir orta hakemin görev alacağı kesinleşti.

TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakem yöneteceğini paylaştı. Alınan radikal karar, sosyal medyada taraftarları adeta ikiye böldü. Durumu destekleyenler de var desteklemeyenler de...

"YABANCI HAKEM YÖNETECEK"

"Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı".

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı. Konuyla ilgili binlerce yorum ve paylaşım yapıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararına tepki yağıyor

TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Genç sevgiliden iş insanına korkunç tuzak
img

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıayhan buyuk:

Baskı altında kalmayacak, eyyam yapmayacak bir hakem olacak işte. Sosyal medyada bir tepki göremedim ben. Tff doğru karar vermiş.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Doğan görünümlü Şahin,,! ne oldu sen varken yabancı hakem gelemezdi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardelen Afra:

Bu federasyon dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir kararla açık ara şampiyon olacak takıma play off oynattı, sonuç değişmedi. Şimdi de kendi hakemlerine güvenmediğini gösteren bir karar alıyor ve bunu ben varken yabancı hakem gelemez diyen birisi açıklıyor. Komediye bak! Futbolumuzun içine düştüğü duruma bak!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Fetönün Taşeron kulübü öyle pislikler yapıyor ki Hacıosmanoğlu gibi delikanlı adam bile yabancı hakem kararını almak zorunda kaldı. Hacıosmanoğlu adamdır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Bu karar türk hakemlere alenen hakarettir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıriwannn:

en doğru karar olması gerektiği gibi kim kimi yenerse...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.