TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor

Türkiye'deki futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen, 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı bir orta hakemin görev alacağı kesinleşti.

TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakem yöneteceğini paylaştı. Alınan radikal karar, sosyal medyada taraftarları adeta ikiye böldü. Durumu destekleyenler de var desteklemeyenler de...

"YABANCI HAKEM YÖNETECEK"

"Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı".

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı. Konuyla ilgili binlerce yorum ve paylaşım yapıldı.