İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert tepki: Bu işe çomak sokmaya çalışanlar Türk değil vatan haini
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan 3-2 kazanılan galibiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Takım içinde huzursuzluk olduğunu dile getirenlere seslenen Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TÜRK DEĞİL, VATAN HAİNİ''

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu şeklindeki iddialarla ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır.'' dedi

''EN KARAKTERLİ MİLLİ TAKIM''

Takımda kolej havası olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Haluk PAYAS:

Senden önceki milli takımlar karetersizmiydi?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bu da kendini iyice fasulyeden nimet sandı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
