İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert tepki: Bu işe çomak sokmaya çalışanlar Türk değil vatan haini

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TÜRK DEĞİL, VATAN HAİNİ''

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu şeklindeki iddialarla ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır.'' dedi

''EN KARAKTERLİ MİLLİ TAKIM''

Takımda kolej havası olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var." ifadelerini kullandı.