İbrahim Ercin: "Haldun Alagaş istese Spor Bakanı bile olmuştu"

Kocaeli sporunda kat edilen yolu kendi deneyimiyle açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin, "90'larda bize kimse sahip çıkmadı. Kocaeli'de sporla ilgili bir şey yoktu. İstanbul'a transfer olduk" dedi. Dünya şampiyonu Haldun Alagaş içinse "Zamanında yöneticilik düşünse Spor Bakanı bile olmuştu" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor'da yeni kulüp başkanı İbrahim Ercin ve basketbol-voleybol branş yöneticisi de olan genel sekreter Erhan Öztürk takım sporları, temel spor branşları olan yüzme, atletizm ve cimnastik ve Haldun Alagaş ile ilgili soruları yanıtladı. Kulüp başkanı Ercin, "Seyircinin gelmesi de başarıyla birlikte artıyor. Başarılı takımın seyircisi her zaman fazla olur, bunu biliyoruz. Son 3 sende basketbolla ilgili asıl hedeflerin yukarılara değil de takımda devamlılığı sağlamak istedik. Elbette iyi transferler yapmamız gerekiyor, yapabiliriz ama bunlar da bütçeyle alakalı. Daha önce takım sporları yapmış bu kulüp. Fakat takım sporlarının yükü çok fazla olduğu için takım sporları kapanmış. Çok fazla branşa hitap ettiğimiz için bazı konularda eksik kalabiliyoruz. Ama bu ile Süper Lig'de bir basketbol takımı her zaman yakışır" dedi.

"Bize kimse sahip çıkmamıştı, İstanbul'a transfer olduk o günlerden bugünlere"

Dünya dereceleri elde ettikleri dönemde kendilerine sahip çıkılmadığının altını çizen ve günümüzle mukayese eden İbrahim Ercin, "Her branşa önem veriyoruz. 2023 yılında 46 uluslararası alanda başarımız var. Kolay yakalanacak sayı değil. Çok da büyütmeye gerek yok. Bunun bilincinde olarak Kocaeli'deki gençlere spor yaptırmaya, onların başarısına başarı katmaya, belediyemizin verdiği destekler doğrultusunda devam edeceğiz. 1990 yılında büyüklerde dünya üçüncüsü (karate) oldum. Arkadaşım Haldun Alagaş dünya şampiyonu olmuştu. Ama o süreçte Kocaeli'de sporla ilgili bir şey yoktu. Kimse bize sahip çıkmadı. En sonunda 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine transfer olduk. Dolayısıyla oralardan buralara geldik. Bu konuda bu şehir büyük yol kat etti. Her şeyi iyi tespit edip imkanları çok iyi değerlendirerek hep birlikte spora destek vermeye devam etmemiz lazım. Kocaeli'nin sporu için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Haldun'un yöneticilik düşüncesi olsaydı Spor Bakanı bile olmuştu"

Dünya şampiyonu olan efsane karateci Haldun Alagaş ile ilgili birlikte çalışma düşünceleri olup olmadığına dair soruya ise İbrahim Ercin, "Haldun zaten her zaman bizimle birlikte. Çok yakın arkadaşım. Zamanında yöneticilik falan düşüncesi olsaydı bence spor bakanı bile olmuştu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız onu çok severdi, değer verirdi ki İstanbul'da tesise o dönemde adı verdiler. Şu anda görev yapan bakan yardımcılarından daha fazla önem veriyordu. Haldun'un kendine özgü tarzı var. Hala antrenman yapıyor. Bizi uluslararası alanda temsil ediyor, seminerlere gidiyor. Sürekli ilimizi ve ülkemizi tanıtmaya devam ediyor. Her zaman ona kapımız açık" yanıtını verdi.

"Çok büyük bütçelerle yarışıyoruz. Hedefimiz; kolej takımı havası kurmak"

Basketbol ve voleybol branş yöneticisi de olan genel sekreter Erhan Öztürk ise sorulara detaylı olarak açıklık getirdi;

"Pandemi sezonunda 1.lige (TBL) çıktık basketbolda. O sezon play-off yaptık. 3 sezon önce de play-off oynadık. Son 2 sezon play-off yapamadık. Orada da bütçe önemli. Çok büyük bütçelerle yarışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor olarak hedefimiz bir kolej takımı havası kurmak. Biraz incelerseniz; daha genç, daha mücadele eden, belki pahalı parmaklar değil ama mücadele eden parmaklardan takım kuruyoruz. Bu sene sezona düşündüğümüz gibi başlarız diye ümit ettik. Aslında iyi transferlerimiz de oldu. Takım kaptanımız İbrahim, Çayırova maçında sakatlandı. Son 4-5 maçlık periyodumuza bakarsanız tırmanmaya başladık. Son 2 maçımızı da kazandık. Yükselişe geçeceğiz inşallah. Bizim de hedefimiz, hayallerimiz var. Bu kulübü tekrar play-off'lara sokmak, oralarda mücadele etmek için emin olun ince eliyoruz, sık dokuyoruz. Şehrimizin 1 lirasının hesabını vereceğimizi bildiğimiz için düşük bütçelerle çok uğraşıyoruz."

"Tribünlerden artık ses çıkmaya başladı"

Basketbola göre alt yapıdan oyuncu yetiştirip A takıma monte etmek daha kolay olduğunu söyleyen Öztürk, "3 sporcumuz alt yapıdan çıkardık, A takımda görev alıyor. Gelecekte sayısal anlamda daha fazla öne çıkarıp, belki 4 Kocaeli'de yetişmiş kardeşimizin yanına 2 tane kaliteli oyuncu koyarak üst liglerde mücadele edecek takım kurmak istiyoruz. Alt yapılarımızı basketbol ve voleybolda bu sene inanılmaz geliştirdik. Her iki branşta da 12-14-16-18 yaş gruplarını kurduk. Seyirci, tribün ambiyansını da sporcularımızı aileleriyle birlikte tribüne çekerek sağlayacağız. Zaten Atatürk Spor Salonu'nda oynuyoruz. Nicel bir sayı yakalamaya başladık artık. Tribünlerden ses çıkmaya başladı. Başarı geldikçe o tribünler de dolacak. Başarmak için başkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Kocaeli'de basketbolun, voleybolun ve takım sporlarının geri gitmemesi lazım. Önemli bir şehiriz. Ön planda olmalıyız" dedi.

"SPORTAM'ın meyvelerini birkaç yıl içinde alacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının spor okulları programı olduğunu belirten Öztürk, SPORTAM (Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi) diye sporcu eğitim merkezi sistemi var, aynı TOHUM'da olduğu gibi. Artık alt yaş grubu; 5-6-7 yaşındaki çocuklarımız direkt gidiyor. Orada yüzme, atletizm ve jimnastiği özel olarak görüyorlar. Ondan sonra bize, Kağıtspor'a 1-2 yıllık hazırlıktan sonra gelecek. Bu uygulama yeni başladı. Spor dairemizin yeni projesi. Biz de bu projeye çok destek veriyoruz. Birkaç yıl içinde meyvesini alacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ