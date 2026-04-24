İbrahim Çolak'ın hedefi 2028 Olimpiyat Oyunları

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Bolu'daki hazırlık kampında yaptığı açıklamada, hedefinin 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın Bolu Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki kampı sona erdi. Takımın önemli isimlerinden, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, bir haftalık yoğun kamp sürecini değerlendirdi. Akdeniz Oyunları, World Challenge Cup ve Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını tamamlayan Çolak, Bolu'daki ortamın sporculara büyük avantaj sağladığını ifade etti.

"Ne kadar yorulursak, o kadar verimli geçiyor"

Bolu kampının zorlu ancak bir o kadar da faydalı geçtiğini belirten İbrahim Çolak, "Zor bir hazırlık süreci oldu. Bir haftalık bir kamp ama her günü dolu dolu antrenman programıyla geçti. Genel bir yorgunluk var hepimizin üzerinde ama bu da ne kadar yorulursak aslında bir o kadar da verimli geçtiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kampın hedefe odaklanmak için ideal bir ortam sunduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bolu'daki kampımızın en büyük avantajı, kendimizi burada kapatabiliyor ve tamamen hedefe odaklayabiliyoruz. Günlük rutinimizden çıkıp buraya geliyoruz; sadece yemek yiyor, antrenman yapıyor ve dinleniyoruz. Bunu bir hafta boyunca sürekli yapmak bile kondisyondan mental güce kadar bize çok büyük bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Kendilerine sunulan imkanlar için Türkiye Cimnastik Federasyonu'na teşekkür eden Çolak, "Burada yaklaşık 15 sporcuyuz ve bu salon antrenman saatlerinde sadece bize ait oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bize burada antrenman yapabilmemiz ve yarışmalarda güzel dereceler gösterebilmemiz için bir sürü destek sağlanıyor. Biz de inşallah müsabakalarda öncelikle bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bu desteklerin karşılığını vermek istiyoruz" dedi.

"Podyuma çıkmayı gerçekten özledim"

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarışmalardan bir süre uzak kaldığını ifade eden Çolak, içindeki heyecanın ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Ben podyuma çıkmayı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışmayı gerçekten özledim. Geçen yıllarda sakatlıklar yaşadım, evlendim ve birazcık daha az yarışmalara katılmaya başlamıştım. Ama tabii ki cimnastiğe devam etme fikri kafamda hep var ve daha büyük hedeflerim var. İçimdeki heyecan asla bitmiyor. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle takım olarak güzel dereceler yapmak, bireysel olarak da önce finale kalmak, daha sonra da madalya için savaşmak."

"Los Angeles'ta başaracağımıza yürekten inanıyorum"

Kariyerindeki önemli dönüm noktalarını hatırlatan ve yeni rotasının Los Angeles Olimpiyatları olduğunu vurgulayan İbrahim Çolak, "Çok şükür Dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. İki kere olimpiyatlara katıldım, olimpiyat finali yaptım ve beşinci oldum. Bunlar bana çok güzel tecrübeler kazandırdı. Kariyerim boyunca bir kere daha olimpiyatlara katılmak istiyorum. Çünkü olimpiyatlara katılmak bile başlı başına zor bir olay ve büyük bir başarı. Hedefimiz takım olarak bir kez daha olimpiyata katılmak, olimpiyatlarda takım finali yapabilmek ve birden fazla madalya kazanabilmek. İnşallah bunu Los Angeles'ta başaracağız, buna gönülden inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı