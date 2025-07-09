İbrahim Bölükbaşı'nın Restoran Açılışına Spor Dünyasından Destek

İbrahim Bölükbaşı'nın Restoran Açılışına Spor Dünyasından Destek
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı, cağ kebabı restoranının açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Açılışta önemli spor camiası temsilcileri yer aldı ve Bölükbaşı, ticari hayata atılma niyetini dile getirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın yeni açtığı cağ kebabı restoranının açılışına spor camiasından önemli isimler katıldı.

Hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil eden İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı üzerine bir restoran açtı.

Açılışta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile spor camiasından birçok isim, İbrahim Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.

Açılışta kurdeleyi Taha Akgül ile birlikte kesen İbrahim Bölükbaşı, aktif spor hayatının yanı sıra ticari hayata da atılmak istediğini dile getirdi. İkili, daha sonra kestikleri cağ kebabını misafirlere ikram etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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