IBA, Yeni Dönem Vizyonunu Tanıttı

İSTANBUL, –ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle yeni dönem vizyonunu tanıttı. IBA Başkanı Umar Kremlev, dört sıklet dünya şampiyonu Terence Crawford ve eski ağır sıklet dünya şampiyonu Tyson Fury ile birlikte, amatör ve profesyonel boksa yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

KREMLEV: IBA HER BOKSÖRÜN EVİDİR

Başkan Kremlev, konuşmasında tüm dünyadaki sporculara kapsayıcı bir destek sistemi sunacaklarını belirterek, "Hedefimiz, her sporcunun IBA'yı kendi evi gibi görmesi. Nerede olurlarsa olsunlar, IBA onların yanında olacak. Sporu bir fırsat kapısı haline getirerek çocukların ve ailelerinin geleceğini inşa etmelerine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Kremlev ayrıca, IBA'nın artık sadece amatör boks değil; profesyonel ve çıplak yumruk boksunu da kapsayan bir yapı kurduğunu ifade ederek, "Çıplak elle dövüş, boksun doğduğu yer. Biz de bu tarihi sahiplenip bu alanı düzenlemeyi ve sporcular için yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.

Etkinlik, aynı gün gerçekleşen Albert Batyrgaziev – James "Jazza" Dickens maçı öncesinde düzenlendi. Türkiye- James 'Jazza' Dickens, İstanbul'da düzenlenen yıldızlarla dolu IBA Pro 7 etkinliğinde Albert Batyrgaziev'i dördüncü rauntta nakavt ederek kariyerinin en iyi performansını sergiledi. IBA Pro Direktörü Al Siesta, bu yapının sporcular için bir kariyer yolculuğu sunduğunu belirterek, "Burası boksun Real Madrid'i gibi. Amatörde kendinizi kanıtlıyorsunuz, sonra IBA.Pro ile profesyonel arenaya geçiyorsunuz. Bu bir rekabet değil; herkese açık bir sistem. Yetenekli olan herkes burada yer bulabilir" dedi.

GENÇ YETENEKLERE YATIRIM

IBA Genel Sekreteri ve CEO'su Chris Roberts OBE, altyapıya yönelik yatırımların altını çizen konuşmasında "IBA artık tam anlamıyla bir ekosistem. Çocuk yaştan itibaren sporcuyu izleyen, yönlendiren ve destekleyen bir yapıya sahibiz. Umar Kremlev, imkanı olmayan federasyonlara ciddi yatırımlar yaptı. Hedefimiz, bugünün çocuklarını yarının yıldızlarına dönüştürmek" diyerek altyapıya verdikleri önemi vurguladı.

Canelo Alvarez ile eylül ayında ringe çıkacak olan Terence Crawford, IBA'nın genç sporculara verdiği desteği takdir ederek, "Maddi imkanları olmayan çok sayıda yetenekli çocuk var. IBA onlara destek oluyor ve bu çok kıymetli. Onların sahneye çıkma şansı bulmaları önemli" diyerek IBA'nın desteğini belirtti. Crawford, etkinlik öncesinde bile antrenman yaptığını belirterek fiziksel ve zihinsel olarak büyük karşılaşmaya hazır olduğunu da vurguladı.

TYSON FURY'DEN ALTYAPIYIA ÖVGÜ

Kariyerine IBA'nın eski yapısı AIBA altında başlayan Tyson Fury, genç sporculara verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği konuşmasında, "Ben amatörken ne maddi destek gördüm ne de ekipmanım vardı. Şimdi ise yetenekli gençler destekleniyor, bu inanılmaz. Umar Kremlev'e teşekkür ederim; spora ve gençlere yaptığı yatırım gerçekten büyük" dedi.

Etkinliğin sonunda Derek Chisora, Fury'ye Anthony Joshua ile IBA Pro Ağır Sıklet unvanı için ringe çıkıp çıkmayacağını sorduğunda gelen cevap net ve espriliydi:

"Elbette, yüzde 100. İyi bir teklif karşısında ringe çıkmaya hazırım. Genç, özgür ve ringe dönmeye açığım!"

Gecenin boks tarzındaki mücadelesinde, Türk sporcu Murat Kazgan, Avustralyalı Will Chope'u üç raundun sonunda puanla mağlup etti. Açılış karşılaşmasında ise Kazakistanlı Mikhail Kokhanchik, Azerbaycanlı Elnur Süleymanov'u ilk raundda knockdown ettikten sonra mücadeleyi üç raund sonunda hakem kararıyla kazandı.