Ianis Hagi Alanyaspor'a Transfer Oldu

Corendon Alanyaspor, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyapor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, önemli bir transfer yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Hagi, her iki kanatta da değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. İnanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak." dedi.

Alanyaspor Kulübünün, Hagi'den ümitli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisi aynı zamanda Türkiye'mize gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcularımızdan Gheorghe Hagi'nin oğlu. Kendisi de burada zaten. Hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun diyorum, ailemize hoş geldin. Kazasız belasız, iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"Kendime çok güveniyorum"

Rumen futbolcu Ianis Hagi, doğduğu Türkiye'ye geldiği için duygulandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kariyerinde önemli bir adım olduğunu dile getiren Hagi, "Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılıp maçlarda oynamak için sabırsızlanıyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim." dedi.

Türkiye'nin dünyadaki en zor liglerden biri olduğunu ifade eden Hagi, "Çok kaliteli takımlar var. Çok para harcayan, çok tutkulu futbol takımları var. Benim için de gereken her şey var bu ligde. Bu kulübü, ailemi, ismimizi temsil etmek açısından üzerimde büyük sorumluluk var. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Hagi, Alanyaspor taraftarlarının kendisine gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu anlatarak insanların bu kadar çok istemesinin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Taraftarlara da seslenen Hagi, "Motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ianis Hagi, kendisini 2 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de imza törenin de yer aldı.

Çavuşoğlu, baba Hagi'ye üzerinde ismi yazılı Alanyaspor forması hediye etti.