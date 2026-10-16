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Hyeon-Gyu Oh'ın 2 golü Beşiktaş'a Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandırdı

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Hyeon-Gyu Oh'ın 2 golü Beşiktaş'a Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandırdı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi ve lig aşamasındaki ilk 2 maçını kazandı. Hyeon-Gyu Oh'un 2 golü galibiyette belirleyici oldu; siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

(SINSHEIM) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek organizasyonda 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Hyeon-Gyu Oh attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini Amir Murillo ile Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu, mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynadığı ilk 2 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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